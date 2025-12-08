Il coraggio delle donne e la storia delle 55 Partigiane siciliane che lottarono per la libertà e l' emancipazione
Un convegno per ricordare la partecipazione delle donne siciliane alle Resistenza. L'appuntamento è per venerdì 12 dicembre, alle 15.30, nella aula magna dell’Istituto Pio La Torre, in via Nina Siciliana 22. L'iniziativa, dal titolo "La Resistenza delle donne", organizzata dall'Anpi di Palermo, è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
