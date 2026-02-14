Chiellini a Sky | Inter squadra più forte del campionato noi sfrutteremo le nostre caratteristiche Su Koopmeiners…

Giorgio Chiellini ha detto a Sky che l’Inter è la squadra più forte del campionato, a causa della sua solidità e dei risultati recenti. Ha spiegato che la Juventus cercherà di mettere in pratica le proprie qualità per competere al meglio, concentrandosi su aspetti come la compattezza difensiva e la rapidità in attacco. Chiellini ha anche commentato la presenza di Koopmeiners, sottolineando l’importanza del suo ruolo nel centrocampo nerazzurro.