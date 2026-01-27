Koopmeiners, in vista della partita contro il Monaco, ha condiviso alcune riflessioni sulla forza della squadra e sui giocatori di livello. Ha inoltre parlato del rapporto con Spalletti, mantenendo un atteggiamento riservato. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sul clima e le aspettative del team in preparazione alla sfida internazionale.

Koopmeiners alla vigilia di Monaco Juve ha parlato ai microfoni di Sky della sfida di domani. Le sue dichiarazioni sulla partita e non solo. Alla vigilia di Monaco Juve Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Sky. Le dichiarazioni del centrocampista bianconero. MONACO – «Loro sono una squadra fortissima con grandi giocatori. Noi vogliamo vincere perché è importante per morale e punti e dopo vedremo cosa dirà la classifica». MOMENTO – « Il segreto lo teniamo per noi. Spalletti ci dà molti dettagli, prende un’idea di calcio che è unica. Penso che siamo cresciuti davvero tanto ». QUI: CALCIOMERCATO JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE LE SUE PRESTAZIONI – « Con Spalletti mi trovo bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners a Sky prima di Monaco Juve: «Squadra forte con grandi giocatori. Il segreto lo teniamo per noi. Sul mio rapporto con Spalletti…»

Approfondimenti su Koopmeiners Juve

Yildiz, attuale giocatore della Juventus, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza nel club e sul suo futuro, sottolineando il buon rapporto con l’allenatore Spalletti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Koopmeiners Juve

Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Cagliari-Juventus LIVE.

Koopmeiners a Sky: Vogliamo vincere, Monaco squadra forte. Con Spalletti siamo cresciuti tantoTeun Koopmeiners ha parlaro ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Monaco Che tipo di partita ti aspetti? Ci aspettiamo una partita difficile perché ... tuttojuve.com

Champions: Spalletti, col Monaco giocano Koopmeiners e OpendaCambieremo qualcosa in formazione, abbiamo giocato due giorni fa e ne avremo un'altra tra due giorni: a centrocampo ci sarà Koopmeiners e davanti gioca Openda: così il tecnico della Juventus, Lucian ... ansa.it

Spalletti, conferenza Champions Monaco-Juve: tutte le dichiarazioni in diretta - facebook.com facebook

Destino Monaco #Juventus #Juve #MonacoJuventus #ChampionsLeague x.com