Magi di +Europa critica le accuse sull’Ice in Italia. “È una provocazione”, dice. Il deputato sottolinea che la presenza italiana è solo un gesto di solidarietà verso gli Stati Uniti, dove l’agenzia federale ha vissuto momenti difficili. Chiede al governo italiano di intervenire e chiarire la posizione.

“La nostra presenza qui è innanzitutto un segno di vicinanza, solidarietà amicizia nei confronti del popolo americano che ha visto la propria democrazia sfigurata dall’azione che l’amministrazione Trump ha voluto reiteratamente far commettere ad alcuni corpi, all’agenzia federale Ice, in particolare, e non solo”. Così Riccardo Magi, deputato di +Europa, al flashmob davanti all’ambasciata americana, a Roma. “Di fronte a questo, incredibilmente, non abbiamo ascoltato una condanna ferma da parte del nostro governo, del governo italiano, del governo Meloni. A tutto questo si è poi aggiunta l’onta, la vergogna di dover accettare una provocazione, cioè il fatto che ci siano negli apparati di sicurezza degli Stati Uniti al seguito delle delegazioni olimpiche degli agenti dell’Ice. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Magi (+Europa): "Ice in Italia? Una provocazione. Il governo dovrebbe dire qualcosa"

A Roma, un gruppo di persone ha organizzato un flash mob davanti all’ambasciata americana per protestare contro la presenza dell’Ice ai prossimi Giochi di Milano-Cortina.

A Milano l’Ice non viene accettata.

