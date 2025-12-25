Adeyemi diventa un caso al Borussia Dortmund | Dovrebbe dedicarsi al golf o al tennis Cosa è successo

Adeyemi diventa un caso al Borussia Dortmund: «Dovrebbe dedicarsi al golf o al tennis». L’esterno offensivo al centro delle polemiche. Il compleanno numero 116 del Borussia Dortmund è stato parzialmente rovinato da un caso mediatico che ha visto come protagonista negativo Karim Adeyemi. Durante il match vinto per 2-0 contro il Borussia Monchengladbach, l’esterno offensivo classe 2002 è finito sotto i riflettori non per una giocata tecnica, ma per una reazione furiosa al momento della sua uscita dal campo al 60° minuto. L’allenatore Niko Kovac ha scelto di richiamarlo in panchina per inserire Beier — mossa poi rivelatasi azzeccata visto il gol del raddoppio firmato proprio dal subentrato — scatenando però l’ira del giovane talento tedesco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adeyemi diventa un caso al Borussia Dortmund: «Dovrebbe dedicarsi al golf o al tennis». Cosa è successo Leggi anche: Calciomercato Inter, niente affondo per Adeyemi a gennaio? Cosa filtra sul giocatore del Borussia Dortmund Leggi anche: Adeyemi e quella frecciatina di Kovac dopo Manchester City Borussia Dortmund: cos’è successo per l’ex obiettivo della Juventus, parole che non passano inosservate… La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lucca-Cagliari, Schira: Ottimi rapporti col Napoli, ma c'è dubbio formula. Adeyemi spacca il Borussia - Karim Adeyemi divide il Borussia Dortmund: futuro in bilico Karim Adeyemi continua a creare tensione e dibattito interno al Borussia Dortmund. tuttojuve.com

Adeyemi avrebbe bisogno di una lezione di galateo, verrà di nuovo multato (Süddeutsche) - Un'altra multa per Karim Adeyemi, questa volta per essere uscito molto infuriato dal campo dopo una normalissima sostituzione. ilnapolista.it

BORUSSIA DORTMUND - Kehl: "La reazione di Adeyemi dopo la sostituzione? Sarà multato" - Karim Adeyemi è stato sostituito al 60° minuto della partita vinta dal Borussia Dortmund contro il Borussia Mönchengladbach e ha reagito con rabbia, cercando di dirigersi direttamente verso il tunnel, ... napolimagazine.com

Karim Adeyemi è un attaccante del Borussia Dortmund che ha mantenuto ottime stagioni nella squadra tedesca, tanto da diventare uno dei punti fissi nelle convocazioni della nazionale, ma che starebbe riconsiderando la sua permanenza nel club. Questo per - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.