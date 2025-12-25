Adeyemi diventa un caso al Borussia Dortmund | Dovrebbe dedicarsi al golf o al tennis Cosa è successo

Adeyemi diventa un caso al Borussia Dortmund: «Dovrebbe dedicarsi al golf o al tennis». L’esterno offensivo al centro delle polemiche. Il compleanno numero 116 del  Borussia Dortmund  è stato parzialmente rovinato da un caso mediatico che ha visto come protagonista negativo  Karim Adeyemi. Durante il match vinto per 2-0 contro il Borussia Monchengladbach, l’esterno offensivo classe 2002 è finito sotto i riflettori non per una giocata tecnica, ma per una reazione furiosa al momento della sua uscita dal campo al 60° minuto. L’allenatore  Niko Kovac  ha scelto di richiamarlo in panchina per inserire Beier — mossa poi rivelatasi azzeccata visto il gol del raddoppio firmato proprio dal subentrato — scatenando però l’ira del giovane talento tedesco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

