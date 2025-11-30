Chi sono tutti gli ex di Barbara d’Urso | il padre dei figli l’ex marito Michele Carfora l’amore per Memo Remigi e il flirt con Vasco Rossi

Barbara d’Urso  in passato ha avuto un debole per alcune star del mondo della musica, tra queste  Vasco Rossi  e  Miguel Bosé. In passato a  Pomeriggio 5  parlando del primo disse che era bello come il sole, stando ai rumors mentre i due stavano insieme l’amatissimo cantante scrisse per lei il brano ‘Brava’, lui però non ha mai confermato l’indiscrezione. Nel corso della sua carriera ha fatto sempre parlare di sé per la sua sfera professionale, spesso è finita al centro del gossip anche per via della sua  vita privata  nonostante abbia sempre cercato di tenerla lontana dai riflettori. Barbara D’Urso ha alle spalle  due matrimoni  e diversi flirt con personaggi noti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

