The Last Photograph primo sguardo al thriller più intimo di Zack Snyder dopo più di vent' anni d' attesa

The Last Photograph segna il ritorno di Zack Snyder al genere thriller, dopo oltre vent’anni di produzioni incentrate su fantasy e science fiction. Questo film rappresenta un’opportunità di approfondire un aspetto più intimo e realistico della sua creatività, offrendo uno sguardo sobrio e coinvolgente su tematiche umane e drammatiche. Un’opera che si distingue per la sua narrazione diretta e il tono sobrio, lontano da effetti spettacolari e sensazionalismi.

Con The Last Photograph, Zack Snyder abbandona fantasy e sci-fi per un thriller drammatico e terreno. Un racconto di perdita e ricerca, ambientato tra montagne sudamericane, che promette di mostrare un lato più personale e inatteso del regista. Per anni il cinema di Zack Snyder è stato sinonimo di eccesso visivo, mitologie e mondi troppo grandi e troppo lontani. Con The Last Photograph, però, il regista compie una deviazione netta, scegliendo la strada dell'intimità, del realismo e di una tensione più silenziosa, ma non per questo meno incisiva. Un thriller senza maschere per Zack Snyder Dimenticate supereroi, zombie e galassie lontane.

