Chi è la nuova bellissima fidanzata Checco Zalone con la ex del famoso calciatore
Checco Zalone, il famoso comico e attore, ha iniziato una relazione con l'ex fidanzata di un noto calciatore, attirando l'attenzione dei paparazzi. La donna, di nome Laura, è stata vista più volte al suo fianco durante le ultime settimane, mentre passeggiavano mano nella mano in centro città. La coppia si conosce da tempo, ma questa volta sembra aver ufficializzato il loro legame, lasciando molti a chiedersi quale sia la vera storia dietro questa nuova relazione.
Dopo mesi di indiscrezioni e di voci spesso smentite, l’attenzione torna a concentrarsi sulla vita privata di Checco Zalone, alias Luca Medici, con notizie che questa volta sembrano avere un fondo più concreto. Per molto tempo si era parlato di un presunto legame con la collega Virginia Raffaele, voce prontamente smentita dagli stessi protagonisti con ironia, ma oggi il gossip vira verso un nuovo nome. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, noto per la sua affidabilità nel campo del gossip, la nuova compagna dell’attore sarebbe un’altra. La relazione nascerebbe dopo la fine del lungo sodalizio con l’ex compagna Mariangela Eboli, durata circa 18 anni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Chi è Mariana Rodriguez, la «fidanzata» di Checco Zalone nel film Buen Camino: «A 18 anni sono scappata dalla povertà del Venezuela, arrivando in Italia con 50 euro»
Mariana Rodriguez, interprete della «fidanzata» di Checco Zalone nel film Buen Camino, è nata a Caracas.
Chi è Valentina Liguori, nuova compagna di Checco Zalone: l'incontro segreto a Roma, il passato di lei col calciatore Zambrotta
Valentina Liguori, nuova compagna di Checco Zalone, è stata scoperta durante un incontro segreto a Roma, che ha attirato l’attenzione dei paparazzi.
Chi è Valentina Liguori, la nuova compagna di Checco Zalone: l'incontro segretoDopo la rottura con la storica compagna Mariangela Eboli, sembra che Cecco Zalone abbia finalmente ritrovato un po' di felicità.
