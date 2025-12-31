Chi è Mariana Rodriguez la fidanzata di Checco Zalone nel film Buen Camino | A 18 anni sono scappata dalla povertà del Venezuela arrivando in Italia con 50 euro

Mariana Rodriguez, interprete della «fidanzata» di Checco Zalone nel film Buen Camino, è nata a Caracas. A 18 anni è arrivata in Italia con 50 euro, fuggendo dalla povertà e dalle difficoltà familiari. Cresciuta dalla madre, ha vissuto esperienze traumatiche, tra cui il padre, ex poliziotto, vittima di un tentato omicidio, e la perdita di un cugino in un regolamento di conti.

