Chi è il fidanzato di Melissa Satta? Tutto sul miliardario Carlo Beretta

Melissa Satta ha deciso di festeggiare il suo 40° compleanno in anticipo, partendo con il suo fidanzato Carlo Beretta alle Maldive. La coppia ha trascorso alcuni giorni tra spiagge bianche e acque cristalline, lontani dalla routine quotidiana. Carlo Beretta, miliardario e imprenditore nel settore alimentare, ha portato Melissa in un’isola privata per una vacanza esclusiva. La loro fuga romantica conferma la stabilità della relazione, che dura ormai da diverso tempo.

Melissa Satta ha scelto di festeggiare in anticipo il 40° compleanno concedendosi un viaggio alle Maldive con il compagno Carlo Beretta, all’insegna del mare e del relax. La festeggiata ne ha approfittato anche per rispondere ad alcune domande sulla sua storia d’amore, che dura da circa due anni. Rispondendo ad alcune curiosità dei fan, in uno box di domande su Instagram, Melissa Satta ha spiegato come vive la differenza d’età con il compagno, che è più giovane di oltre 10 anni. “Senti la differenza di età con il tuo compagno?”, le è stato chiesto da un utente. La showgirl ha precisato che questo non ha mai rappresentato un problema nel loro rapporto sotto nessun punto di vista: “Dettagli inutili che ai giorni d’oggi non hanno valore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

