Chi controlla la logistica avrà le chiavi dei mercati e del mondo

La logistica sta assumendo un ruolo centrale nelle dinamiche globali, influenzando le scelte geopolitiche e i mercati. Durante l’Assemblea di Federlogistica a Roma, il Presidente Falteri ha sottolineato come questa evoluzione modifichi il rapporto tra servizi e potere economico, evidenziando un cambio di paradigma che richiede attenzione strategica e consapevolezza delle nuove sfide internazionali.

Oggi a Roma l'Assemblea di Federlogistica: per il Presidente Falteri è in atto una rivoluzione globale: la logistica non è più un servizio al mercato ma è il mercato stesso che determina le scelte geopolitiche. Entro il 2035 il fatturato logistico mondiale oltre il tetto dei 30.000 miliardi di dollari. La logistica anche solo a livello europeo, con una evidente sottovalutazione, vale più di mille miliardi di euro, ma specialmente è stata ed è protagonista di una rivoluzione ancora poco percepita: ha cessato di essere un servizio, quasi un optional economico, per favorire il rapido scorrimento delle merci, ed è diventata la chiave di controllo di sistemi economici complessi e degli assetti geopolitici del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

