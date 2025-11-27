Lo scudo democratico dell’Ue punta a fornire ‘vera’ informazione Ma chi controlla il controllore?

di Stefano Briganti Orwell nel suo distopico 1984 immaginava un Ministero della Verità il cui compito era quello di costruire una informazione "vera" che si basava sempre sulla situazione attuale di Oceania, lo stato del Grande Fratello. Compito del ministero era quello di cancellare la storia passata di Oceania e proporre la situazione attuale come se fosse stata tale anche in passato. Così i cittadini avevano sempre e solo una informazione costruita dal Ministero della Verità. Chi aveva capito che migliaia di testi erano stati epurati e sosteneva l'esistenza di un'altra "storia" e di fatti doveva farlo in clandestinità e per questo veniva ricercato dai servizi segreti del Grande Fratello.

