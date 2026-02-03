Scontri di Torino l'analisi del generale | Dalla polizia più muscoli che cervello Scudo penale inaccettabile

La polizia di Torino ha mostrato poca coordinazione e troppo muscoli durante la manifestazione di sabato. Il generale Umberto Rapetto critica apertamente l’operato delle forze dell’ordine, parlando di addestramento insufficiente e di episodi di violenza ingiustificata. La sua analisi mette in luce come un intervento sbagliato possa aggravare la tensione, rendendo il quadro più complicato di quanto sembri.

Un'analisi del generale Umberto Rapetto delle condotte della polizia alla manifestazione di sabato a Torino, tra mancato coordinamento, scarso addestramento ed episodi di violenza gratuita. E sullo scudo penale agli agenti: "Nei tribunali c'è scritto che la legge è uguale per tutti".

