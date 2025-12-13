Chi è Mariangela Eboli la ex compagna di Checco Zalone col fiuto per gli affari

Mariangela Eboli è nota come ex compagna di Checco Zalone e figura chiave nella gestione delle sue finanze. Per anni, ha rivestito il ruolo di amministratore unico della società Mzl, responsabilità che ha contribuito a plasmare il successo imprenditoriale dell’attore. Oggi, la società è di proprietà esclusiva di Zalone e sua madre, ma il suo ruolo passato rimane significativo.

Si dice spesso che dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna. Nel caso di Checco Zalone, per un lungo periodo, dietro la gestione delle sue fortune economiche c’è stata Mariangela Eboli, la sua ex compagna ed ex amministratore unico della Mzl, la società che oggi appartiene esclusivamente all’attore e a sua madre. Il comico pugliese ha incontrato per la prima volta Mariangela nel 2006, in un locale. Dopo una breve frequentazione si sono messi insieme, poi hanno avuto due figlie, Gaia e Greta, e nel 2024 si sono separati. Nello stesso anno Zalone ha licenziato la ex compagna mettendo fine anche al loro legame professionale. Cinemaserietv.it Chi è Mariangela Eboli, la ex di Checco Zalone: una storia durata 18 anni - La situazione finanziaria del comico pugliese è andata a picco dopo che Mariangela Eboli, ex compagna di Zalone, ha lasciato la Mlz srl. msn.com

