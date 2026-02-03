Incontro su dignità e impegno civile | riflessioni con Croatti e Gaudiano sul futuro della convivenza democratica

Martedì 5 febbraio 2026, ad Avellino, si svolge un incontro pubblico con il senatore Marco Croatti e la senatrice Felicia Gaudiano. I due politici discuteranno di dignità e impegno civile, riflettendo sul futuro della convivenza democratica. L’appuntamento attira l’attenzione di molti cittadini interessati alle questioni sociali e politiche del momento.

Martedì 5 febbraio 2026, nel cuore di Avellino, si terrà un incontro pubblico di rilievo che vedrà protagonisti due figure politiche di spicco: il senatore Marco Croatti e la senatrice Felicia Gaudiano. L’appuntamento, organizzato dal Gruppo Territoriale Avellino del Movimento 5 Stelle con la partecipazione di Sara Spiniello, si svolgerà presso Palazzo Caracciolo e si propone come momento di confronto su temi fondamentali per la convivenza democratica: i diritti umani, la pace e la solidarietà internazionale. L’evento si colloca in un contesto di crescente attenzione verso le questioni globali, con un particolare sul conflitto in corso in Medio Oriente e sulle conseguenze umanitarie che ne derivano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

