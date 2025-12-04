Le Grazie l’acqua torna potabile Stop al divieto dopo le analisi

L’acqua del quartiere Le Grazie di Recanati è tornata potabile. Nella mattinata di ieri il sindaco Emanuele Pepa ha firmato la revoca dell’ordinanza che – per cinque giorni – aveva vietato l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto pubblico per uso umano e alimentare, dopo che nei controlli periodici dell’Ast Macerata erano stati rilevati valori di enterococchi superiori ai limiti di legge. Il campionamento effettuato nei giorni scorsi al punto di prelievo della zona aveva infatti segnalato una presenza di enterococchi pari a 2 Ufc per 100 millilitri, oltre la soglia consentita. Immediata la risposta del Comune, che il 28 novembre aveva aperto il centro operativo comunale e convocato un tavolo tecnico con Ast, Astea, protezione civile e polizia locale per coordinare l’emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

