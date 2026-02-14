A Budrio, ieri, la comunità si stringe attorno al ricordo di Sante Cervellati, scomparso improvvisamente, perché conosciuto per la sua capacità di pensare avanti. La sua morte ha lasciato un vuoto nelle strade del paese, dove molti ricordano le sue idee innovative e il ruolo di leader nell’industria locale. La piazza Filopanti si è riempita di persone che condividono il dolore e i ricordi di un uomo che ha sempre guardato oltre i limiti del presente.

Un paese in lutto, ieri, Budrio. Dove, a ogni angolo di piazza Filopanti e per le strette strade del centro non si faceva che parlare della morte di Sante Cervellati, celebre fondatore della Comet. Scomparso a 88 anni, Cervellati era partito alla fine degli anni Sessanta da una piccola bottega di articoli elettronici che, nel tempo, grazie al suo acume e alla sua perseveranza, è diventata una delle principali realtà italiane del settore. "A nome del Comune di Budrio esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Sante Cervellati, fondatore e storico proprietario di Comet, figura di rilievo non solo per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio, ma anche nel panorama imprenditoriale italiano – ha detto la sindaca Debora Badiali –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cervellati sapeva sempre guardare oltre"

Sante Cervellati, fondatore e presidente di Comet, è morto a quasi novant’anni nella sua casa di Bologna, lasciando dietro di sé un impero nato da una piccola bottega e ora valutato oltre un miliardo di euro.

Il Venezuela, sotto il regime comunista, ha vissuto anni di crisi, repressioni e misure oppressive che hanno colpito profondamente la popolazione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Addio a Sante Cervellati: Imprenditore illuminato. Comet era la sua famigliaNato a Budrio, è scomparso ieri a 88 anni. Fondò il Gruppo nel 1967 con Orbellanti. Il ricordo dei figli Davide e Marco: Proseguiremo nella strada da lui tracciata. Giancarlo Tonelli (Ascom): Ero l ... msn.com