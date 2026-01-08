Venezuela perché bisogna guardare oltre la luna e il dito

Il Venezuela, sotto il regime comunista, ha vissuto anni di crisi, repressioni e misure oppressive che hanno colpito profondamente la popolazione. Per comprendere appieno questa realtà, è importante andare oltre le apparenze e analizzare i racconti delle vittime e le cronache delle ingiustizie. Solo così si può avere una visione completa delle condizioni del paese e delle sfide che affronta.

Chiunque voglia trovare prove inoppugnabili della disumanità, della criminalità, degli abusi, delle distruzioni e delle miserie inflitte dalla dittatura sanguinaria comunista ai venezuelani non ha che da leggere le cronache delle brutali repressioni, i racconti delle torture o ascoltare le infinite testimonianze di gente comune sulle proprie sofferenze e umiliazioni. Il Partito Socialista Unito del Venezuela, nelle sue varie incarnazioni, capeggiato da Chavez e poi da Maduro, ha adottato ogni forma di costrizione violenta al fine di mantenere il potere per 27 anni grazie anche all'aiuto di cubani, russi, cinesi, iraniani, narcotrafficanti, mafie dei quattro angoli del globo.

