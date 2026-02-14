Certificati contro i rimpatri il sindaco di Ravenna

Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha criticato duramente il governo per aver focalizzato l’attenzione sui certificati medici usati per evitare i rimpatri, accusando i membri dell’esecutivo di fare battaglie mediatiche su un tema che riguarda anche altri aspetti della gestione dell’immigrazione. De Pascale ha sottolineato come questa attenzione sembri concentrarsi solo su alcuni casi, lasciando da parte le questioni più vaste legate alle politiche di rimpatrio. A Ravenna, alcuni cittadini si sono mostrati preoccupati per la possibilità che questa polemica possa creare confusione tra le persone coinvolte.

Ravenna Contro il Governo: La Polemica sui Certificati Medici e i Rimpatri. Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha sollevato un’aspra polemica nei confronti di alcuni membri del governo, accusandoli di un’attenzione mediatica selettiva riguardo a un’inchiesta sui certificati medici potenzialmente utilizzati per contestare provvedimenti di rimpatrio. La vicenda ha acceso un dibattito sulla coerenza dell’azione governativa e sulla trasparenza nella gestione delle politiche migratorie. Un Caso Specfico, un Silenzio Generale?. La reazione del sindaco de Pascale è scaturita dalla percezione di un interesse sproporzionato da parte di esponenti dell’esecutivo per un’indagine specifica in corso a Ravenna.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Ravenna, sei medici del reparto di Malattie Infettive sono sotto inchiesta per aver rilasciato certificati medici che potrebbero aver favorito i rimpatri di migranti irregolari.

Due medici sono sotto indagine perché avrebbero rilasciato certificati falsi per favorire i rimpatri degli immigrati.

