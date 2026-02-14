Certificati ai migranti e medici indagati scatta la petizione | La cura non è un reato Migliaia di firme raccolte

A Ravenna, la polizia ha condotto un'operazione all’alba nell’ospedale Santa Maria delle Croci, perché alcuni medici sono sotto indagine e i migranti chiedono i certificati. La richiesta di documenti ha scatenato una petizione con migliaia di firme, in cui si afferma che “la cura non è un reato”. La procura ha disposto la perquisizione del reparto di Malattie Infettive, mentre le autorità indagano sui medici coinvolti. La vicenda ha suscitato un forte clamore tra i cittadini e le associazioni.

A Ravenna è la notizia del momento: una vasta operazione della Squadra Mobile della polizia, su disposizione della Procura, ha interessato nei giorni scorsi l’ospedale Santa Maria delle Croci, dove il reparto di Malattie Infettive è stato perquisito prima dell’alba nel quadro di un’inchiesta penale. Le indagini riguardano almeno sei medici e puntano ad accertare l’eventuale irregolarità di certificati medici rilasciati a favore di cittadini extracomunitari irregolari, in vista del loro accompagnamento ai Centri di permanenza per i rimpatri (i cosiddetti Cpr). Secondo l’ipotesi investigativa al vaglio della Procura, in alcuni casi i certificati avrebbero attestato l’inidoneità alla detenzione o al viaggio senza le condizioni cliniche previste dalla normativa, ostacolando di fatto il rimpatrio degli stranieri irregolari.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

