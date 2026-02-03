Cascio Dc | Se Schifani non ci vuole prenderemo altre strade

Salvatore Cascio della Democrazia cristiana in Sicilia avverte che se Schifani non vuole ascoltarli, prenderanno altre strade. Durante la conferenza a Palermo, il politico ha detto che vogliono continuare a sostenere il presidente, ma solo se ci sono le condizioni.

"Vorremmo continuare a sostenere il presidente Schifani, se ci sono le condizioni". Lo ha detto Salvatore Cascio, uno dei tre commissari della Democrazia cristiana in Sicilia, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi vertici regionali del partito che si è svolta a Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

