Lo stallo a sinistra Rinviata la conta all’assemblea dem
"Mi pare che alla fine prevarrà un’impostazione ‘anestetica’ per lasciar spazio al contraltare mediatico della segretaria rispetto alla chiusura di Meloni ad Atreju", paventa un parlamentare di lungo corso riguardo l’ Assemblea nazionale del Pd che domenica 14 dicembre a Roma sarà chiamata ad applaudire e approvare la relazione della segretaria Elly Schlein. E suffragano più o meno tanto dalle file del neonato Correntissimo che ha riunito le aree di maggioranza che da quelle della minoranza ‘riformista’ e della componente ormai intermedia di Energia popolare guidata dal presidente Stefano Bonaccini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
STELLA: TROVA LE DIFFERENZE Confrontate le due foto. Quella di sinistra mostra STELLA quando era in stallo dalla volontaria Maria Raso. A destra la vedete al Rifugio, dove ha dovuto tornare. Credo non serva aggiungere altro, basta guardare i suo - facebook.com Vai su Facebook
Lo stallo a sinistra . Rinviata la conta all’assemblea dem - Obiettivo è il controcanto mediatico alla premier che chiude Atreju. Da quotidiano.net