"Mi pare che alla fine prevarrà un’impostazione ‘anestetica’ per lasciar spazio al contraltare mediatico della segretaria rispetto alla chiusura di Meloni ad Atreju", paventa un parlamentare di lungo corso riguardo l’ Assemblea nazionale del Pd che domenica 14 dicembre a Roma sarà chiamata ad applaudire e approvare la relazione della segretaria Elly Schlein. E suffragano più o meno tanto dalle file del neonato Correntissimo che ha riunito le aree di maggioranza che da quelle della minoranza ‘riformista’ e della componente ormai intermedia di Energia popolare guidata dal presidente Stefano Bonaccini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo stallo a sinistra . Rinviata la conta all’assemblea dem