Elly Schlein all’assemblea nazionale del Pd | È tempo che l’Italia ricominci a sognare

Durante l’assemblea nazionale del Pd, Elly Schlein ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei membri, invitando a un rinnovato impegno per il futuro del paese. La leader del partito ha evidenziato il ruolo centrale del confronto interno, ribadendo che l’evento rappresenta un momento di protagonismo e di responsabilità collettiva.

“L’assemblea nazionale non è una kermesse, non è un evento che prevede spettatori,. Voi siete tutti protagonisti a pieno titolo e rappresentate in questa sede il massimo organo dirigente di questo partito, una rappresentanza vera eletta e legittimata con un congresso, con primarie vere. I lavori di oggi quindi non sono un’incombenza burocratica da sbrigare mentre le decisioni si assumono altrove, in qualche stanza chiusa. Siamo qui per discutere davvero, per condividere un momento autentico con la massima capacità di ascolto e la massima libertà di analisi. Siamo qui per confrontarci, per leggere insieme la nuova fase politica e per fare scelte insieme come si fa in una grande comunità democratica”. Lapresse.it

