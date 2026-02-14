Centrodestra l’Udc protesta per l’esclusione dal vertice regionale

L’Udc protesta perché è stata esclusa dal vertice del centrodestra in Sicilia. La decisione ha scatenato reazioni dure, con il partito che chiede maggiore chiarezza e rappresentanza. Nei giorni scorsi, i leader dell’alleanza si sono incontrati senza coinvolgere i rappresentanti dell’Udc, lasciando molti a chiedersi quale ruolo avrà il partito nelle prossime alleanze.

Tiene banco nel dibattito politico siciliano l'esclusione dell'Unione di Centro dal vertice del centrodestra. All'indomani della riunione dei partiti di coalizione, svoltasi a Palermo per avviare il confronto sulle candidature alle prossime elezioni amministrative, il coordinatore politico regionale dell'Udc Decio Terrana ha espresso forte dissenso per il mancato invito ai rappresentanti dello scudocrociato. In una nota, Terrana ha ricordato che, pur essendo parte integrante della coalizione di centrodestra a livello nazionale, in Sicilia il rapporto con gli altri partiti "non può più essere dato per scontato".