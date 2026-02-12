Il premier spagnolo Pedro Sanchez non si è presentato al pre vertice con 20 Paesi, ma nessuno ha sollevato questioni sulla sua assenza. Madrid ha confermato il suo supporto al principio della preferenza europea e al modello dei

Madrid supporta con convinzione il principio della preferenza europea e il modello dei "lead markets", ossia lo sviluppo di mercati trainanti in grado di potenziare la capacità industriale dell'Unione Europea Il Presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sono confrontati a margine dell’incontro informale dei leader dell’Unione Europea. Durante il colloquio, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, Sánchez non avrebbe sollevato alcuna questione riguardo al mancato invito alla riunione di coordinamento tenutasi in mattinata prima dell’inizio dei lavori al Castello di Alden Biesen. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurobond, esclusione Sanchez dal pre vertice con 20 Paesi: nessuna questione sollevata dal premier spagnolo

Elon Musk torna a criticare Pedro Sanchez.

