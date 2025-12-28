È Giovanna Serravalle, presidente del centro ricreativo De Cristoforis Gray, la Turbighese d’Oro per il 2025: la consegna del riconoscimento, un appuntamento ormai entrato nella tradizione di Turbigo, è avvenuta in occasione delle vacanze natalizie e anche questa volta ha portato in primo piano una personalità che si è particolarmente distinta nel contesto del territorio. La cerimonia si è tenuta all’Auditorium di via Trieste e, come spiegato dal sindaco Fabrizio Allevi, ha premiato "una figura diventata punto di riferimento fondamentale, una guida capace con le sue qualità e capacità di far crescere il Centro, diventato sempre più un luogo di incontro, socializzazione e dove vengono promosse diverse iniziative e attività". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Centro luogo d’incontro: "Tutto merito di Giovanna"

Leggi anche: Mancini: “Triplete merito di Moratti. Mi convinse a firmare in luogo particolare: addio all’Inter perché…”

Leggi anche: Merito al centro: a Roma il VII Congresso di Meritocrazia Italia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un luogo che unisce fascino e mistero a due passi dal centro dell'arte fiorentina - facebook.com facebook