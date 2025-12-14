Vuelle è arrivata l’ora di Cento Ma per Bucarelli niente partita

Nella 17ª giornata di campionato, la Vuelle si prepara alla sfida contro Sella Cento, una delle rivelazioni della stagione. Tuttavia, per Bucarelli, l’occasione di scendere in campo non si presenta. Nel frattempo, torna Kay Felder, ancora avvolto dal mistero, pronto a rientrare sul parquet in una giornata che promette emozioni e sorprese.

Nella giornata (la 17° di campionato) che segna il rientro sul parquet dell’oggetto ancora misterioso Kay Felder, la Victoria Libertas affronta la Sella Cento, una delle sorprese di questa stagione. Partita senza grandi riflettori puntati, dopo un campionato scorso concluso con la salvezza ai playout, ha saputo cogliere di sorpresa tante avversarie certamente più blasonate, ultima in ordine di tempo domenica scorsa Avellino, una delle squadre più lanciate del momento. Queste le parole di coach Di Paolantonio alla vigilia: "Sarà una partita difficile, in un ambiente storico e sempre molto caldo: conosco bene Pesaro e so cosa ci aspetta. Ilrestodelcarlino.it

