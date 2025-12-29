Il suo stato di handicap non è grave la Cassazione dà ragione all’Inps | niente benefici e condanna

La Cassazione ha confermato la decisione che esclude a una donna agrigentina i benefici della legge 104, ritenendo il suo handicap non grave. La sentenza respinge l'appello e condanna al pagamento delle spese legali, confermando la posizione dell’Inps. Questa pronuncia chiarisce i limiti di accesso ai benefici previsti dalla normativa e rappresenta un punto di riferimento per casi analoghi.

È definitiva la decisione che nega a una donna agrigentina i benefici previsti dalla legge 104 e conferma la condanna al pagamento delle spese legali nei confronti dell’Inps. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato contro il decreto del tribunale di Agrigento, che aveva escluso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

