Calabria | ex consigliere regionale condannato per banchetti elettorali non pagati 40mila euro al ristorante Samart

Franco Talarico, ex consigliere regionale della Calabria, ha ricevuto una condanna per aver lasciato insoluti i pagamenti di circa 40.000 euro al ristorante “Samart” dopo aver organizzato banchetti elettorali. La causa è legata a spese non saldate durante le campagne elettorali, che hanno portato il Tribunale di Lamezia Terme a stabilire il pagamento. Un dettaglio concreto è che parte della somma riguarda pasti e servizi forniti durante gli incontri politici nel locale.

Ex Consigliere Regionale Condannato a Pagare un Ristorante per Banchetti Elettorali Non Saldate. L’ex presidente del Consiglio regionale calabrese, Franco Talarico, è stato condannato dal Tribunale di Lamezia Terme a pagare 40.000 euro al ristorante “Samart” per mancato saldo di numerosi banchetti elettorali organizzati durante le sue campagne politiche. La sentenza, emessa a seguito di una lunga battaglia legale, accoglie la richiesta del ristorante, difeso dall’avvocato Francesco Pitaro, e solleva interrogativi sulla trasparenza delle spese elettorali in Calabria. La vicenda si inserisce in un contesto di controlli sempre più serrati sul finanziamento delle campagne politiche e sull’onestà degli adempimenti contrattuali da parte degli esponenti politici.🔗 Leggi su Ameve.eu Consigliere capitolino denuncia: “Pagati 60 euro per spritz, tè e tramezzino senza scontrino” Espone bandiera palestinese al mach Milano – Tel Aviv per 10 secondi: 200 euro di multa al consigliere regionale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Welfare, l’affondo di Tassone (Pd) sulla programmazione regionale: Un cambio di passo solo a parole · LaC News24; Calabria, proposta in Regione per il voto ai fuori sede: iniziativa del consigliere Laghi; Coordinamento Ex Lsu-Lpu, bene primi segnali, avanti con vertenza; Ospedale di Castrovillari, Riccardo Rosa: Cos’ha fatto Guccione negli anni da consigliere regionale? · CosenzaChannel.it. Lamezia, non pagò cene elettorali: condannato ex presidente del Consiglio regionale Franco TalaricoLamezia Terme - Si chiude una lunga vicenda processuale durata parecchi anni che ha visto protagonista l'ex presidente del Consiglio regionale della Calabria, nonché ex assessore regionale al Bilancio ... lametino.it Elezioni Regionali Calabria, il Tar rigetta tutti i ricorsi: Falcomatà resta consigliere regionale, niente da fare per Franco Sarica | DETTAGLIIl Tar Calabria ha respinto i ricorsi presentati contro l’elezione a consiglieri regionali di Riccardo Rosa e Vito Pitaro, entrambi di Noi moderati. Lo rende noto il coordinatore regionale di Noi mode ... strettoweb.com Elezioni Regionali Calabria, il Tar rigetta tutti i ricorsi: Falcomatà resta consigliere regionale, niente da fare per Franco Sarica | DETTAGLI - facebook.com facebook

