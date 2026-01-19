Çelik verso l’addio alla Roma | occasione Juve a zero

Zeki Çelik si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro con la Roma, con il rinnovo ormai difficile da concretizzare a causa delle divergenze economiche tra le parti. La situazione apre alla possibilità di un trasferimento a parametro zero, offrendo alla Juventus l'opportunità di inserirsi nel mercato e valutare un potenziale acquisto senza costi di cartellino.

Il futuro di Zeki Çelik entra in una fase decisiva. La redazione di StileJuventus.com segnala come il dialogo per il rinnovo con la Roma sia ormai su un binario morto, con distanze economiche che al momento appaiono difficili da colmare. Il laterale turco, in scadenza a fine stagione, non avrebbe trovato un punto d’incontro con il club giallorosso: le richieste presentate dal suo entourage vengono considerate fuori parametro rispetto al budget fissato dalla società. Uno stallo che, di fatto, apre la porta a un addio a parametro zero. Sullo sfondo c’è la Juventus, che monitora il profilo da tempo e si è già mossa in ottica estiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, stallo totale per Çelik: Juve alla finestra

A Trigoria, la trattativa per il rinnovo di Zeki Çelik con la Roma si è temporaneamente bloccata. La situazione resta invariata, senza progressi né avances concrete, lasciando il futuro del giocatore ancora incerto. La società e l’entourage del calciatore continuano a monitorare la situazione, ma al momento non ci sono sviluppi significativi. Juve e altre squadre osservano con attenzione la vicenda, che rimane in fase di valutazione.

Roma, rinnovi a due velocità: Çelik frena, Juve alla finestra

A Trigoria, la Roma sta gestendo rinnovi contrattuali con approcci differenti. Mentre alcune trattative sono state definite, altre rimangono in sospeso, suscitando interesse. Çelik ha deciso di rallentare le negoziazioni, mentre la Juventus osserva da vicino la situazione. La gestione delle trattative rappresenta una fase importante per il futuro della squadra, con attenzione rivolta alle scelte strategiche e agli sviluppi in corso.

