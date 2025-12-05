Un gatto scomparso nei pressi della stazione di Brindisi | Aiutateci a trovarlo

Un gatto simil siamese è sparito intorno le 15:30 del 4 dicembre nei pressi della stazione di Brindisi, tra via Bastioni Carlo V n, 28 e l'area ferroviaria.I proprietari lanciano il seguente appello: “Non si è mai allontanato ed è molto diffidente. Non si fa avvicinare. Se lo vedete chiamare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

News recenti che potrebbero piacerti

Poessie, un gatto scomparso dal sud del Limburgo dal I settembre, è stato ritrovato la scorsa settimana a Schiedam-Ovest, a circa 200 km di distanza dalla sua casa leggi sotto - facebook.com Vai su Facebook

Un gatto scomparso nei pressi della stazione di Brindisi: "Aiutateci a trovarlo" - Un gatto simil siamese è sparito intorno le 15:30 del 4 dicembre nei pressi della stazione di Brindisi, tra via Bastioni Carlo V n, 28 e l'area ferroviaria. Da brindisireport.it

Gatto scuoiato vivo e arrostito in pieno giorno nel parcheggio della stazione alle porte di Roma - Una scena dell’orrore e un video agghiacciante che denuncia l’ennesima storia di maltrattamento nei confronti degli animali. Lo riporta greenme.it

Gatto decapitato e con la coda mozzata, era scomparso dieci giorni fa - Il micio era scomparso dalla sua casa a Pregassona, nel Canton Ticino a inizio ottobre, poi la scorsa domenica mattina, purtroppo, la sua ... Come scrive blitzquotidiano.it

Scomparso da 4 anni di silenzio, il suo gatto bussa alla porta: ma non è tornato per restare - Jade sente miagolare davanti alla porta e trova Cheeto, il suo gatto scomparso da quattro anni, ridotto a pelle e ossa. Come scrive lastampa.it