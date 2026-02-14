Ceccarini sicuro | Milan piccolo sondaggio per Gabriel Jesus In estate …

Niccolò Ceccarini ha annunciato che il Milan sta valutando un possibile acquisto di Gabriel Jesus, a causa delle esigenze offensive del club. Secondo il giornalista, il club sta conducendo un sondaggio tra i dirigenti per capire se investire sul brasiliano durante la prossima sessione di mercato estiva. In passato, il Milan ha già mostrato interesse per l’attaccante del Palmeiras, e ora si aspetta una decisione definitiva nei prossimi mesi.

Il Milan a gennaio ha chiuso la sessione invernale di calciomercato con il solo arrivo di Niclas Fullkrug (tra l'altro in prestito secco). La possibile operazione in attacco per Mateta dal Crystal Palace si è fermata per un problema al ginocchio della punta francese. Per questo è altamente probabile che la dirigenza del Diavolo cerchi un nuovo attaccante. Il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sui possibili candidati per il Milan nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'. Secondo Ceccarini occhio alla situazione di Gabriel Jesus attaccante dell'Arsenal: "Non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza con l'Arsenal nel giugno 2027. Il mercato invernale si avvicina e il Milan si prepara a valutare le strategie per la seconda parte della stagione.