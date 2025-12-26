Milan-Gabriel Jesus suggestione che resta sullo sfondo
Nel mosaico delle ipotesi che accompagnano l’avvicinarsi del mercato invernale, il nome di Gabriel Jesus è comparso quasi di riflesso. Un accostamento suggestivo, di quelli che attirano l’attenzione, ma che al momento resta più una voce che una pista concreta. Il Milan, impegnato a costruire rinforzi funzionali al progetto di Massimiliano Allegri, continua infatti a muoversi con criteri ben definiti, lontani dalle operazioni di facciata. L’obiettivo dichiarato è chiaro: tornare in Champions League. Per farlo, la dirigenza valuta profili coerenti con l’idea di calcio del tecnico livornese, più che nomi altisonanti utili solo a scaldare il dibattito. 🔗 Leggi su Milanzone.it
