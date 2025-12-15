Il mercato invernale si avvicina e il Milan si prepara a valutare le strategie per la seconda parte della stagione. Con l’attacco ancora in fase di definizione e Gabriel Jesus che sembra allontanarsi, i rossoneri analizzano le opzioni per rinforzare la rosa e mantenere alta la competitività.

© Como1907news.com - Milan, l’attacco resta un rebus: Gabriel Jesus si allontana

Il mercato invernale si avvicina e a Milanello è già tempo di riflessioni strategiche. Il Milan di Massimiliano Allegri, pienamente inserito nella corsa Scudetto e senza impegni europei a spezzare il ritmo, guarda a gennaio come a un possibile snodo della stagione. L’obiettivo è chiaro: intervenire in attacco, ma senza forzature che possano compromettere equilibri tecnici ed economici. In questo quadro, una suggestione affascinante sembra già perdere consistenza: quella che porta a Gabriel Jesus. Nome completo Gabriel Fernando de Jesus Posizione Attaccante Squadra attuale Arsenal Nazione Luogo di nascita São Paulo Data di nascita Aprile 3, 1997 00:00 Età 28 Peso (Kg) 73 Altezza (cm) 175 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 2 - Per Game Partite iniziate 0 0 Per Game Minuti 37 18. Como1907news.com

