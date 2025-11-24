Regionali Donzelli FdI | Non c' è stata la spallata annunciata dal centrosinistra – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2025 "Il tentativo di spallata, il 5 a 1 che aveva annunciato come già in tasca la sinistra non c'è stato. Si è finiti 3 a 3. Se consideriamo poi anche la Val d'Aosta, il Pd era in maggioranza e adesso invece sta all'opposizione. Quindi diciamo che non c'è stato lo scossone e la spallata che tutte le volte la sinistra evoca. Ogni elezione regionale è comunque un voto locale. La sinistra fa ridere: quando perdono è un voto con valenza locale, quando vincono invece ha valenza nazionale. Ci vuole un po' anche di coerenza nel fare commenti" così il deputato Giovanni Donzelli di FdI. 🔗 Leggi su Open.online
