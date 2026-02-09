Sanremo 2026 GRS Radio presente al Festival con due postazioni operative

Questa sera GRS Radio si sistema con due postazioni ufficiali al Festival di Sanremo 2026. Gli operatori sono già pronti per seguire da vicino tutte le fasi dell’evento, intervistare artisti e dare aggiornamenti in tempo reale ai propri ascoltatori. La radio promette di offrire una copertura completa, con collegamenti e novità direttamente dal palco.

Anche quest'anno GRS Radio sarà presente a uno degli eventi musicali più importanti del panorama nazionale. "Dal cuore della Città dei Fiori - annuncia una nota -, trasmetteremo in diretta da Sanremo tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle 22:00, con i nostri speaker e tecnici". Attive due postazioni operative: la prima all'interno del Palafiori, la seconda all'interno di un truck di 16 metri, un vero e proprio studio mobile su ruote, completo di regia radio-televisiva e backstage, posizionato nel Villaggio delle Radio su Corso Imperatrice.

