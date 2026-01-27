Wfestival la nuova radio tematica dedicata al festival di Sanremo
Wfestival è una nuova radio tematica dedicata al Festival di Sanremo, disponibile tramite l’app ufficiale di Radio System. Questa piattaforma offre agli ascoltatori contenuti mirati e aggiornamenti sul celebre evento musicale, arricchendo l’esperienza di chi segue il festival con un canale dedicato esclusivamente alla musica e alle novità di Sanremo.
LECCE - Nasce il nuovo canale radio tematico interamente dedicato al Festival della Canzone Italiana disponibile all’interno dell’app ufficiale di Radio System. Si chiama WFestival ed è un viaggio musicale continuo tra le canzoni più belle, più amate e più cantate che hanno fatto la storia del.🔗 Leggi su Lecceprima.it
WFestival: la nuova radio tematica dedicata al Festival di Sanremo,da portare sempre con tePUGLIA - Un'altra grande novità per gli amanti della musica italiana: nasce WFestival, il nuovo canale radio tematico interamente dedicata al Festival della Canzone Italiana, disponibile all'interno ... portadimare.it
