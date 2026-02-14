cd il ritorno del formato che credevamo sparito

Il CD sta tornando perché sempre più persone riscoprono il piacere di ascoltare musica su supporto fisico. Dopo anni di assenza, il formato si reinventa grazie a collezionisti e appassionati che apprezzano ancora la qualità del suono e il valore tangibile. Nei negozi, le vendite di CD sono aumentate, soprattutto tra gli amanti del vinile e dei collezionisti di musica.

Per anni i CD (Compact Disc) sembravano destinati all’oblio, superati dallo streaming e da playlist digitali che permettono di ascoltare milioni di brani con un clic. Eppure negli ultimi tempi qualcosa sta cambiando: il declino del formato si è fermato e in alcune nicchie il CD sta vivendo una nuova giovinezza, attirando l’interesse soprattutto di giovani e appassionati di musica fisica. I numeri non raccontano un boom clamoroso paragonabile ai picchi degli anni ’90, quando il CD dominava il mercato musicale generando quasi l’intero fatturato dell’industria discografica. Tuttavia, dopo anni di calo continuo, la discesa delle vendite si è interrotta attorno al 2022, tanto che molti osservatori parlano di un vero e proprio ritorno di interesse per il formato. 🔗 Leggi su Billipop.com

