Nuoto gli azzurri della 4×50 stile mista | Un sogno il record del mondo ma ci credevamo

Oasport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Straordinaria impresa di Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis. Il quartetto azzurro trionfa agli Europei in vasca corta di Lublino nella 4×50 stile libero mista, firmando anche il nuovo record del mondo con il tempo di 1’27?26. Una finale strepitosa quella degli italiani, che hanno preso la testa della gara ai 100 metri e poi non l’hanno più lasciata, battendo Ungheria ed Olanda. C’è ovviamente grandissima gioia al momento dell’intervista a fine gara per gli azzurri. Il capitano della squadra Lorenzo Zazzeri è il primo a parlare e non nasconde che il record era un obiettivo: “Lo volevamo, ce lo siamo anche detti. 🔗 Leggi su Oasport.it

nuoto gli azzurri della 421550 stile mista un sogno il record del mondo ma ci credevamo

© Oasport.it - Nuoto, gli azzurri della 4×50 stile mista: “Un sogno il record del mondo, ma ci credevamo”

Leggi anche questi approfondimenti

nuoto azzurri 421550 stileNuoto, Europei in vasca corta: Italia oro e record del mondo nella 4X50 mista stile libero - Nuoto, Europei in vasca corta: Italia oro e record del mondo nella 4X50 mista stile libero. Riporta msn.com

nuoto azzurri 421550 stileEuropei in vasca corta: in finale Quadarella negli 800 stile libero e 4×50 stile libero mista - Oro all'Italia nella 4x50 mista mixed: Lazzari, Cerasuolo, Di Pietro, Curtis terminano primi con una gara tiratissima. Secondo msn.com

Europei. Percorso netto degli azzurri. 4x50 sl mix e Quadarella in finale - La 4x50 stile libero mixed in finale con il secondo tempo; come Simona Quadarella in quella degli 800, prevista venerdì. federnuoto.it scrive

Europei di nuoto, Firenze sul tetto d’Europa: Zazzeri, Deplano e Guatti d’oro nella 4×50 stile - Nella prima giornata di gare la staffetta azzurra trionfa in Polonia eguagliando il record italiano La velocità azzurra torna a brillare e Firenze festeggia un oro che ha il profumo di casa. Riporta intoscana.it

nuoto azzurri 421550 stileNuoto, oro e record italiano nella 4x50 stile libero uomini in vasca corta - Argento e record italiano per Simona Quadarella nei 400 stile libero nel campionato continentale di Lublino 2025. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Azzurri 421550 Stile