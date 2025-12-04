Nuoto gli azzurri della 4×50 stile mista | Un sogno il record del mondo ma ci credevamo
Straordinaria impresa di Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis. Il quartetto azzurro trionfa agli Europei in vasca corta di Lublino nella 4×50 stile libero mista, firmando anche il nuovo record del mondo con il tempo di 1’27?26. Una finale strepitosa quella degli italiani, che hanno preso la testa della gara ai 100 metri e poi non l’hanno più lasciata, battendo Ungheria ed Olanda. C’è ovviamente grandissima gioia al momento dell’intervista a fine gara per gli azzurri. Il capitano della squadra Lorenzo Zazzeri è il primo a parlare e non nasconde che il record era un obiettivo: “Lo volevamo, ce lo siamo anche detti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
DIRETTA Nuoto, Europei in vasca corta: in gara 8 azzurri e la staffetta stile libero mista Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/nuoto-europei-in-vasca-corta-azzuri-4x500-mista-mixed-in-finale-polonia-news-aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Nuoto, Europei in vasca corta: in gara 8 azzurri e la staffetta stile libero mista #EuropeanAquatics #Swimming #4dicembre Guarda la diretta streaming qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
Nuoto, Europei in vasca corta: Italia oro e record del mondo nella 4X50 mista stile libero - Nuoto, Europei in vasca corta: Italia oro e record del mondo nella 4X50 mista stile libero. Riporta msn.com
Europei in vasca corta: in finale Quadarella negli 800 stile libero e 4×50 stile libero mista - Oro all'Italia nella 4x50 mista mixed: Lazzari, Cerasuolo, Di Pietro, Curtis terminano primi con una gara tiratissima. Secondo msn.com
Europei. Percorso netto degli azzurri. 4x50 sl mix e Quadarella in finale - La 4x50 stile libero mixed in finale con il secondo tempo; come Simona Quadarella in quella degli 800, prevista venerdì. federnuoto.it scrive
Europei di nuoto, Firenze sul tetto d’Europa: Zazzeri, Deplano e Guatti d’oro nella 4×50 stile - Nella prima giornata di gare la staffetta azzurra trionfa in Polonia eguagliando il record italiano La velocità azzurra torna a brillare e Firenze festeggia un oro che ha il profumo di casa. Riporta intoscana.it
Nuoto, oro e record italiano nella 4x50 stile libero uomini in vasca corta - Argento e record italiano per Simona Quadarella nei 400 stile libero nel campionato continentale di Lublino 2025. Scrive msn.com