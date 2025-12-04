Straordinaria impresa di Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis. Il quartetto azzurro trionfa agli Europei in vasca corta di Lublino nella 4×50 stile libero mista, firmando anche il nuovo record del mondo con il tempo di 1’27?26. Una finale strepitosa quella degli italiani, che hanno preso la testa della gara ai 100 metri e poi non l’hanno più lasciata, battendo Ungheria ed Olanda. C’è ovviamente grandissima gioia al momento dell’intervista a fine gara per gli azzurri. Il capitano della squadra Lorenzo Zazzeri è il primo a parlare e non nasconde che il record era un obiettivo: “Lo volevamo, ce lo siamo anche detti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, gli azzurri della 4×50 stile mista: “Un sogno il record del mondo, ma ci credevamo”