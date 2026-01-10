A Crans-Montana, dopo la tragica notte di Capodanno, si apre un nuovo capitolo riguardo alla sicurezza pubblica. Un documento importante, legato alle misure di prevenzione, è scomparso dall’archivio comunale, sollevando dubbi sulla gestione delle informazioni e sulla trasparenza delle procedure. Questa vicenda evidenzia la necessità di approfondire le modalità di tutela della sicurezza e di garantire la corretta conservazione dei documenti ufficiali.

Dopo la tragedia che ha sconvolto Crans-Montana nella notte di Capodanno, emergono nuovi interrogativi sulla gestione della sicurezza pubblica. A finire sotto i riflettori non sono solo i proprietari del locale “ Le Constellation ”, teatro dell’incendio costato la vita a 40 persone e che ha provocato 116 feriti, ma anche il Comune di Crans-Montana, accusato di aver reso inaccessibile dal proprio sito web un documento ufficiale dedicato proprio alla sicurezza antincendio. Secondo quanto rivelato dal sito d’informazione svizzero Blick, il Comune avrebbe rimosso l’accesso diretto a una serie di contenuti che fino a pochi mesi fa erano pubblicamente consultabili e messi in evidenza online. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, il mistero del documento sulla sicurezza che è sparito dal comune

Leggi anche: Crans-Montana, l'opuscolo sulle norme anti-incendio sparito dal sito del Comune

Leggi anche: Crans-Montana, il mistero sui proprietari del locale: "Sparito tutto dai social"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crans Montana, come sono morti i ragazzi? Niente autopsia né certificato sulle cause della morte. L'ipotesi inalazione fumi; Crans-Montana, i dubbi della famiglia di Emanuele Galeppini morto senza ustioni e col telefono intatto; Crans Montana, il papà di Manfredi Marcucci: «I proprietari andavano arrestati subito. Hanno pensato solamente a fare soldi»; Crans-Montana, il giallo dei corpi intatti: «Emanuele non aveva ustioni». Salme rimpatriate senza causa del decesso.

Crans-Montana, il mistero del documento sulla sicurezza che è sparito dal comune - Dopo l’incendio che ha causato 40 morti e oltre cento feriti, dal sito del Comune di Crans- ilgiornale.it