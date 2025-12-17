Coppa Intercontinentale trionfo PSG | Flamengo ko ai rigori Safonov eroe assoluto

Il PSG conquista la Coppa Intercontinentale in una notte da leggenda, grazie a un’impresa memorabile del suo portiere russo Safonov. Con quattro rigori parati, l’estremo difensore si consacra eroe assoluto, portando i parigini alla vittoria contro il Flamengo ai calci di rigore. Un trionfo storico per il club francese, che scrive un nuovo capitolo nella propria storia internazionale.

Inter News 24 Coppa Intercontinentale al PSG, notte da record per i francesi: il portiere russo para quattro rigori e regala il trofeo ai parigini. Il PSG conquista la Coppa Intercontinentale al termine di una finale emozionante contro il Flamengo, decisa soltanto ai calci di rigore. A risultare determinante è stato Matvej Safonov, portiere di riserva di Chevalier, autentico protagonista della serata grazie a una prestazione semplicemente straordinaria dagli undici metri. La sfida si era sbloccata al 38’, quando Kvaratskhelia aveva portato in vantaggio i parigini con una giocata di qualità. La reazione del Flamengo non si è fatta attendere e al 62’ è arrivato il pareggio firmato da Jorginho su calcio di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

