Catanzaro | L’angelo del focolare di Dante mette in scena la violenza domestica un grido di denuncia dal Politeama

L’opera “L’angelo del focolare” di Emma Dante ha debuttato a Catanzaro, portando in scena le terribili conseguenze della violenza domestica, dopo che l’attrice ha deciso di usare il teatro come mezzo di denuncia. La rappresentazione si svolge in un teatro affollato, dove il pubblico ha assistito a scene che rivelano le ferite invisibili di chi subisce abusi all’interno delle mura di casa.

Catanzaro si confronta con la violenza domestica: “L’angelo del focolare” di Emma Dante scuote il Politeama. Il Teatro Politeama di Catanzaro ha ospitato ieri sera, 14 febbraio 2026, una rappresentazione intensa e disturbante: “L’angelo del focolare” di Emma Dante. Lo spettacolo, che porta in scena la violenza domestica e le sue conseguenze, ha offerto al pubblico una riflessione spietata sulle dinamiche familiari e sul patriarcato, scuotendo la città e aprendo un dibattito sulla necessità di affrontare un problema sociale spesso silenziato. Una performance cruda e senza consolazioni. La scelta di Catanzaro come una delle tappe del tour dello spettacolo sottolinea l’importanza di portare consapevolezza su queste tematiche anche nelle realtà territoriali, dove la violenza domestica può rimanere sommersa e sottovalutata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera al Teatro Municipale va in scena “L’angelo del focolare” di Emma Dante.

Questa sera al Teatro Camploy di Verona va in scena “L’angelo del focolare”, il nuovo spettacolo di Emma Dante.

