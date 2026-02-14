Catanzaro avaria all’impianto Corace | riduzione temporanea della fornitura idrica in diversi quarti

A Catanzaro, il guasto all’impianto di sollevamento Corace ha causato una riduzione temporanea dell’erogazione di acqua in diversi quartieri, lasciando molte abitazioni senza acqua per alcune ore. Le tubature della zona sono state danneggiate durante le operazioni di manutenzione, aggravando il problema. La situazione ha creato disagi notevoli alle famiglie, che ora devono fare affidamento sui rifornimenti di emergenza.