Catanzaro avaria all’impianto Corace | riduzione temporanea della fornitura idrica in diversi quarti
A Catanzaro, il guasto all’impianto di sollevamento Corace ha causato una riduzione temporanea dell’erogazione di acqua in diversi quartieri, lasciando molte abitazioni senza acqua per alcune ore. Le tubature della zona sono state danneggiate durante le operazioni di manutenzione, aggravando il problema. La situazione ha creato disagi notevoli alle famiglie, che ora devono fare affidamento sui rifornimenti di emergenza.
Catanzaro a secco: l’avaria a Corace e l’allarme per un sistema idrico fragile. Catanzaro affronta un’emergenza idrica a causa di un guasto all’impianto di sollevamento Corace, nodo cruciale per l’approvvigionamento della città. La Società Calabrese Acqua e Infrastrutture (Sorical) ha comunicato una riduzione della fornitura in diversi quartieri, con cali di pressione stimati tra il 10 e il 15% sulle linee Verghello e Santa Maria. I tecnici lavorano per ripristinare il servizio entro domani, 15 febbraio 2026, mentre si sollecita un utilizzo responsabile dell’acqua. L’allerta e le zone interessate.🔗 Leggi su Ameve.eu
