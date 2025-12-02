Siciliacque sospende la riduzione della fornitura ad Aica dopo il prestito della Regione

Agrigentonotizie.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siciliacque ha sospeso la procedura di riduzione dell’erogazione idrica nei confronti di Aica. La comunicazione è arrivata a Palazzo d’Orléans dall’amministratore delegato e dal presidente della società, Stefano Mereu e Salvatore Castrovinci. La decisione segue l’emendamento alla legge di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

siciliacque sospende riduzione fornituraAgrigento, Siciliacque sospende la riduzione della fornitura idrica ad Aica - Siciliacque ha sospeso la procedura di riduzione dell’erogazione idrica nei confronti di Aica. Riporta msn.com

siciliacque sospende riduzione fornituraPrestito dalla Regione, Siciliacque sospende la riduzione della fornitura ad Aica - La comunicazione è arrivata a Palazzo d’Orléans dall’amministratore delegato e dal presidente della socie ... Si legge su msn.com

siciliacque sospende riduzione fornituraTorna l’acqua nell’Agrigentino, Siciliacque ripristina la fornitura ad Aica dopo il prestito della Regione - Debiti per 23 milioni che risalgono al 2023 avevano causato il piano di razionamento e diminuzione progressiva dell'erogazione. Come scrive blogsicilia.it

siciliacque sospende riduzione fornituraSiciliacque sospende la riduzione della fornitura ad Aica dopo il prestito della Regione - Siciliacque ha sospeso in via temporanea la procedura di riduzione delle forniture idriche nei confronti di Aica. Si legge su lasicilia.it

I debiti di Aica, l’annuncio di Siciliacque: “Dall’1 dicembre riduzione della fornitura idrica” - Siciliacque annuncia il taglio della fornitura idrica a partire dall’1 dicembre perche Aica ha accumulato oltre 22 milioni di euro di debiti ... Si legge su grandangoloagrigento.it

Natale senz’acqua nell’Agrigentino, dal 1° dicembre Siciliacque “taglia” la fornitura ad Aica, ci sono debiti per 23 milioni - La riduzione della portata dell’acqua – ha notificato Siciliacque alla Prefettura di Agrigento e per conosce ... Si legge su blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Siciliacque Sospende Riduzione Fornitura