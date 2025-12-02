Siciliacque sospende la riduzione della fornitura ad Aica dopo il prestito della Regione

Siciliacque ha sospeso la procedura di riduzione dell’erogazione idrica nei confronti di Aica. La comunicazione è arrivata a Palazzo d’Orléans dall’amministratore delegato e dal presidente della società, Stefano Mereu e Salvatore Castrovinci. La decisione segue l’emendamento alla legge di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

