Venezia chiuse indagini su strage bus di Mestre | 7 indagati per omicidio colposo crollo colposo e lesioni

All’epoca dei fatti erano tutti dirigenti del Comune di Venezia che, seconda l’accusa, “omettevano di operare i controlli sul cosiddetto nuovo cavalcavia di Venezia circa l’efficienza tecnica della strada e delle sue pertinenze“. E’ quanto si legge nell’avviso di chiusura delle indagini sulla strage del bus che precipitò dal cavalcavia superiore di Marghera nell’ottobre del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezia, chiuse indagini su strage bus di Mestre: 7 indagati per omicidio colposo, crollo colposo e lesioni

Altre letture consigliate

Finanziamento illecito per le spese elettorali del 2020: chiuse le indagini, Brugnaro indagato La procura di Venezia ha chiuso l'indagine sulle presunte irregolarità delle spese elettorali sostenute da Brugnaro per le elezioni comunali del 2020, quando venn - facebook.com Vai su Facebook

Strage dell'autobus, chiuse le indagini: indagati 7 dipendenti del Comune per l'incidente in cui morirono 22 persone - Dopo oltre due anni e due richieste di proroga, la Procura di Venezia ha chiuso le indagini sull'incidente dell'autobus precipitato dal cavalcavia Superiore a Mestre il 3 ... Scrive ilgazzettino.it

Strage dell'autobus, chiuse le indagini: salgono a 7 gli indagati per l'incidente in cui morirono 22 persone - Dopo oltre due anni e due richieste di proroga, la Procura di Venezia ha chiuso le indagini sull'incidente dell'autobus precipitato dal cavalcavia Vempa a Mestre il ... Come scrive ilgazzettino.it

Chiusa l'inchiesta sulla strage del bus di Mestre: 7 gli indagati - Sono tutti dirigenti ed ex dirigenti del Comune di Venezia. Secondo rainews.it

Chiusa l’inchiesta sulla strage del bus di Mestre: sono sette gli indagati - Chiusa l’inchiesta sulla strage del bus di Mestre: sono sette gli indagati. Scrive lettera43.it

Pullman caduto dal cavalcavia a Mestre, chiuse le indagini: quattro nuovi indagati, sono dirigenti e funzionari del Comune - Il 3 ottobre 2023 un bus turistico è precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera: 22 persone in gita a Venezia hanno perso la vita, 15 sono rimaste ferite, alcune gravemente. Lo riporta msn.com

Chiusa inchiesta sulla strage del bus di Mestre, 7 indagati - La Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Segnala ansa.it