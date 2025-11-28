Studente porta in classe pistola giocattolo e la punta contro il professore di religione Panico a scuola poi la mamma aggredisce i Carabinieri
Mattinata movimentata in provincia di Frosinone. Come riporta la stampa locale, uno studente, frequentante la scuola media, ha portato in classe una pistola giocattolo, seminando il panico tra compagni di classe e personale scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
