La mamma del bambino con il cuore danneggiato spiega che, a causa delle gravi condizioni del figlio, ora è il primo nella lista dei trapianti in Italia. Il piccolo, che si trova in coma farmacologico, è stato trasferito all’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver subito un intervento di cuore compromesso, che ha richiesto un immediato aggiornamento delle priorità per il trapianto.

Il bimbo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato, è stato inserito «al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani». A darne notizia è stata la mamma, Patrizia, durante la trasmissione La vita in diretta su Rai 1: «Lo hanno messo al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani», ha spiegato, sottolineando l’urgenza di garantire al piccolo la massima priorità anche a livello mondiale. «Spero – ha aggiunto – che si faccia ancora di più e che arrivi al più presto un cuore compatibile. Al momento, i medici confermano che ci sono le condizioni affinché il trapianto possa essere effettuato». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - La mamma del bimbo col cuore "bruciato": «Ora è primo nella lista dei trapianti in Italia». Il piccolo è in coma farmacologico

Approfondimenti su italia mamma

La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

Un bambino di due anni ha bisogno di un trapianto urgente.

Ultime notizie su italia mamma

Argomenti discussi: Trapiantato a bimbo cuore danneggiato: sei indagati tra medici e sanitari; Trapiantato un cuore danneggiato: la denuncia della mamma, la corsa verso una nuova operazione; Video: Trapiantato con cuore inutilizzabile, la mamma del bimbo: Serve subito un organo; Cuore bruciato, corsa contro il tempo per salvare il bimbo. Indagati sei medici tra Napoli e Bolzano.

Napoli, cuore trapiantato al Monaldi. La mamma: «Il mio bambino è sempre più grave: spero nel miracolo»«È sempre più grave». Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e trapiantato a dicembre scorso con un ... ilmattino.it

Chi è Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di Napoli trapiantato con un cuore danneggiato? Storia, paura e corsa contro il tempo«Ogni secondo conta». È la frase che Patrizia Mercolino ripete a chiunque le chieda come sta. Da settimane vive praticamente dentro l’ospedale Monaldi di Napoli, accanto al lettino di rianimazione del ... alphabetcity.it

Nuove pizze bollono in pentola!!! Mamma Mia Taranto Corso Italia, 244 340 0023719 - facebook.com facebook

"Mamma, stasera esco" In Italia, quando dici alla mamma che esci, preparati a un vero interrogatorio! "E con chi Perché Dove andrete Che farete" La mamma italiana vuole sapere TUTTO: è il suo modo di dimostrare amore (e un po' di controllo!). A x.com