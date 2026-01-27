Monticelli lavori sprint Le case popolari verso il traguardo Ecco dove saranno
I lavori a Monticelli sono in rapido progresso e le nuove case popolari potrebbero essere pronte già entro l’estate, offrendo una soluzione abitativa in anticipo rispetto alle previsioni iniziali.
I nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a Monticelli potrebbero essere pronti già per la fine dell’estate, con un anticipo significativo rispetto alle previsioni iniziali. Nei cantieri dell’area ex Anas, dove sorgeranno 27 nuove abitazioni, si sta infatti procedendo a ritmo sostenuto rispetto al cronoprogramma, grazie all’avvio rapido delle operazioni e all’organizzazione delle fasi di lavoro. Un’accelerazione che fa guardare con ottimismo alla conclusione dell’intervento, pensato per rispondere a una domanda abitativa sempre più pressante. Il progetto prevede la realizzazione di due palazzine alle spalle della casa cantoniera, per un volume complessivo di 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
