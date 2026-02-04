Milano-Cortina | Coca-Cola investe sui talenti di domani con #YouthEmpowered

La Coca-Cola investe sui giovani talenti italiani, puntando sulla grande vetrina dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. L’azienda vuole trasformare l’evento in un’occasione di formazione, offrendo ai giovani strumenti pratici su marketing, vendite, ospitalità e turismo. Il progetto si rivolge alle nuove generazioni, con l’obiettivo di prepararle a entrare nel mondo del lavoro attraverso stage, workshop e corsi mirati.

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - Dalla scuola ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, con un obiettivo chiaro: cogliere l'opportunità di una manifestazione internazionale per farne opportunità di formazione per i professionisti del futuro su strategie di marketing e di vendita, ospitalità e turismo. E' questa la traiettoria delle 'Coca-Cola horeca masterclass: verso i Giochi olimpici invernali', un ciclo di masterclass gratuite realizzate in collaborazione con Junior achievement Italia, conclusosi con l'assegnazione di 10 borse di studio da 4.000 euro e un'esperienza esclusiva di job shadowing durante i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, a stretto contatto con i dirigenti di Coca-Cola coinvolti nell'organizzazione di uno dei più grandi eventi a livello globale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Coca-Cola investe sui talenti di domani con #YouthEmpowered Approfondimenti su Milano Cortina Milano – Cortina, annunciati i tedofori di Coca – Cola Milano-Cortina, Coca-Cola accende l’Italia sport con i tedofori del viaggio della fiamma olimpica Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Milano; Coca-Cola prosegue il suo cammino al fianco della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 e arriva in Lombardia; Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 con Coca-Cola!; Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica. Milano-Cortina: Coca-Cola investe sui talenti di domani con #YouthEmpoweredTra le iniziative, 10 borse di studio da 4.000 euro, un'esperienza di job shadowing e masterclass gratuite per preparare i giovani alle competenze richieste dal mondo del lavoro ... adnkronos.com Caccia ai cimeli delle Olimpiadi Milano Cortina: anche una lattina di Coca-Cola vuota vale qualcosaUna lattina di Coca-Cola vuota a 29 euro, una laccio aggancia pass a 33,74 euro e addirittura i bollini del supermercato a cifre che vanno dai 5 ai 70 ... fanpage.it Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: Ning Zhongyan e Zhang Chutong portabandiera cinesi alla cerimonia di apertura La delegazione sportiva cinese per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha annunciato che alla cerimonia di apertura dei Giochi, in pro - facebook.com facebook A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.