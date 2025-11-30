Gasparri | Avanti su proposta di legge per difesa ebrei e Israele

"Lo scorso agosto ho presentato un disegno di legge contro l'antisemitismo e, da allora, vengo insultato, effigiato in modo offensivo e sono stati organizzati sit-in e persino fantocci con il mio volto. Intendo portare avanti con determinazione questa proposta, che riprende sostanzialmente la definizione di antisemitismo formulata dall'IHRA, già recepita nel 2020 dal governo Conte. Ho appreso che anche il senatore Delrio ha annunciato un'iniziativa e una proposta di legge sullo stesso tema: sono aperto al confronto con lui e con chiunque voglia rafforzare le sanzioni contro l'antisemitismo e contro chi auspica la distruzione di Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

